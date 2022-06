Wittenberg: Künstlerin Ulrike Kirchner stellt Werke in Haderslev aus

Eine Ausstellung mit Werken von Ulrike Kirchner ist derzeit in Haderslev zu sehen. Insgesamt 58 Arbeiten hat sie aus dem heimischen Atelier in Wittenbergs dänische Partnerstadt gebracht. Die Schau trägt den Titel „Transit“. Als sie eröffnet wurde, fand in Haderslev das Herzog-Hans-Fest statt.

Foto: Kirchner