Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - „Wir freuen uns, dass es gelungen ist, so eine prominente Anlaufstelle in unsere Stadt zu holen“, sagte Wittenbergs Bürgermeister André Seidig bei der Pressekonferenz der Stadt in dieser Woche. Dem Einsatz seines Amtsvorgängers Jochen Kirchner sei es zu verdanken, dass zwischen dem 6. und 8. Oktober Fachleute für Städtebau und Landschaftsplanung aus ganz Deutschland und darüber hinaus in die Lutherstadt kämen. Die Deutsche Akademie für Städtebau und Landschaftsplanung (DASL) veranstaltet dann ihre Jahrestagung unter dem Titel „Die Welt als Garten – auf dem Weg in eine neue Subsistenz“. Letzteres Fachwort will mit Lebensgrundlage übersetzt werden. Thematisiert werden sollen also Auswirkungen des Klimawandels, sowie der Zusammenhang von Stadt und Land.