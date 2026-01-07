Jahrbuch des Landesamts für Statistik Wittenberg hat die fleißigsten Frauen in Sachsen-Anhalt
Das Landesamt für Statistik zeigt in seinem Jahrbuch: Der Kreis Wittenberg ist im Vergleich mit anderen Kreisen hin und wieder an der Spitze. Leider auch an Stellen, um die sich niemand reißt.
07.01.2026, 16:32
Wittenberg/MZ. - Der Landkreis Wittenberg schafft es an der ein oder anderen Stelle an die Spitze in Sachsen-Anhalt. Aus dem jüngst erschienenen Jahrbuch des Landesamtes für Statistik lässt sich zum Beispiel erfahren, dass Frauen im Kreis besonders fleißig sind, während die Männer das Schlusslicht in Sachsen-Anhalt sind.