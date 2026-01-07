Das Landesamt für Statistik zeigt in seinem Jahrbuch: Der Kreis Wittenberg ist im Vergleich mit anderen Kreisen hin und wieder an der Spitze. Leider auch an Stellen, um die sich niemand reißt.

Der Landkreis Wittenberg kommt im Jahrbuch an vielen Stellen gut, an anderen eher schlecht weg.

Wittenberg/MZ. - Der Landkreis Wittenberg schafft es an der ein oder anderen Stelle an die Spitze in Sachsen-Anhalt. Aus dem jüngst erschienenen Jahrbuch des Landesamtes für Statistik lässt sich zum Beispiel erfahren, dass Frauen im Kreis besonders fleißig sind, während die Männer das Schlusslicht in Sachsen-Anhalt sind.