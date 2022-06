Wittenberg hält an Tourismus-Partner fest

Wittenberg/MZ - Die touristische Vermarktung Wittenbergs bleibt in der Hand der Glücksburg Consulting GmbH (GLC). Am Montag unterzeichneten für die Stadt der Geschäftsführer der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH Marcus Sattler und GLC-Chef Martin Weigel den neuen Vertrag. Demnach wird das Hamburger Unternehmen bis mindestens 2024 als so genannter Geschäftsbesorger in Sachen Tourismus für die Kommune tätig sein. Zwei Verlängerungen - um zwei Jahre sowie ein weiteres Jahr - sind den Angaben zufolge möglich, dies wäre dann bereits das Jahr der Landesgartenschau, 2027.

