Wittenberg/MZ - Am 18. Februar bog gegen 09.45 Uhr eine 46-jährige Fahrerin eines Pkw VW von der Puschkinstraße in Wittenberg nach rechts in die Berliner Straße ab.

Dabei kollidierte sie mit einer 79-jährigen, vorfahrtsberechtigten Radfahrerin, welche den Radweg der Berliner Straße ordnungsgemäß in Richtung Amtsgericht befuhr. Durch die Kollision wurde die Radfahrerin leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die Sachschäden an beiden Fahrzeugen wurden als gering eingeschätzt.