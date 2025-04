Die Firma UKA will drei neue Windräder bei Rackith bauen und die Stadt Kemberg könnte daran kräftig mitverdienen. Was das für die Region bedeutet und welche Entschädigung es geben kann.

Windpark wächst weiter: UKA will drei neue Anlagen bei Rackith bauen - mit 245 Metern Höhe

Blick in den Windpark Rackith-Dorna: 2023 wurde dort eine Windkraftanlage „repowert“. Nun plant die Firma UKA den Bau von drei neuen Anlagen.

Kemberg/Rackith/Mz. - 245,5 Meter hoch, 6,8 Megawatt stark und mit einer Jahresleistung, die rund 15.000 Haushalte versorgen könnte: Die drei geplanten Windkraftanlagen im bestehenden Windpark Rackith-Dorna bringen beeindruckende Zahlen mit sich. Vorgestellt wurden sie am Dienstag im Kemberger Bauausschuss; von der Projektentwicklungsgesellschaft UKA, die das Vorhaben in den kommenden Jahren in Zusammenarbeit mit der Stadt umsetzen möchte.