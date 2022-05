Wieso Leihhühner in der Kita in Mochau zu Gast gewesen sind

Die Kindertagesstätte in Mochau hatte vier Leihhühner zu Besuch. Was die Kinder im Umgang mit den Tieren gelernt haben.

Das Hühnerprojekt in Mochau kam in der Kindertagesstätte sehr gut an.

Mochau/MZ - Ein tierisches Projekt beschäftigte in den vergangenen zwei Wochen die Kinder aus der Kindertagesstätte Haus „Am Wichtelwald“ in Mochau. Marie, Luise, Goldmarie und Schneeweißchen waren während dieser Zeit im Naturspielgarten der Kita vorübergehend zuhause und haben die Mädchen und Jungen sofort in ihren Bann gezogen. Die zwischen zwei und drei Jahre alten Tiere zählen dabei längst nicht mehr zu den jungen Hühnern, sondern sind bereits erfahren mit quirligen Kindern in ihrer Nähe, fressen aus der Hand und lassen sich sogar streicheln.