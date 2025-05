Vandalismus in Wittenberg: Im April wurde dieser Motorroller in Brand gesetzt. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde das angrenzende Gebäude ebenfalls beschädigt. So waren Risse im Außenputz zu erkennen, Fensterscheiben waren gesprungen und die untere Blechverkleidung der Fenster war teilweise geschmolzen.

(Foto: Jonas Lohrmann)