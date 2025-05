Ein herrenloses Gepäckstück hat am Montag in Bitterfeld für Aufregung gesorgt.

Zwischenfall am Bahnhof in Bitterfeld - Blauer Koffer führt zur Räumung von Regionalexpress

Bitterfeld/MZ. - Ein herrenloses Gepäckstück hat am Montag in einem Regionalexpress und am Bahnhof Bitterfeld für viel Aufregung gesorgt. Wie mitgeteilt wird, wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 14.24 Uhr über das Gepäckstück in dem Zug auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Magdeburg, kurz vor dem Halt am Bahnhof Bitterfeld, informiert.

Unverzüglich begaben sich Beamte der Landes- und Bundespolizei zum Bahnsteig. Der blaue Hartschalenkoffer befand sich im Ein-/Ausstiegsbereich, war nicht einsehbar und mit einem Zahlenschloss gesichert. Per Lautsprecher wurde nach dem Besitzer gesucht, doch das blieb ohne Erfolg.

Deswegen wurden weitere Maßnahmen durchgeführt. So wurde der Zug zunächst geräumt und die Bahnsteige eins und zwei gesperrt. Die betroffene Wageneinheit des Zuges wurde abgetrennt und der nicht betroffene Teil zur Weiterfahrt nach Magdeburg freigegeben. Dann wurde der Entschärferdienst der Bundespolizei angefordert und traf um 15.45 Uhr am Bahnhof Bitterfeld ein.

Nach Inaugenscheinnahme durch die Spezialkräfte und die Fertigung eines Röntgenbildes wurde der Koffer als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Darin befanden sich persönliche Gegenstände, Bekleidung und ein Dokument mit einem Namen eines 22-jährigen Vietnamesen. Inwieweit es sich hierbei um den Besitzer des blauen Trolleys handelt, wird derzeit noch ermittelt.

Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde der Koffer der Deutschen Bahn als Fundsache übergeben. Die Bahnsteige konnten wieder freigegeben werden. Durch diese Unachtsamkeit kam es insgesamt zu 92 Minuten Verspätung bei zehn Zügen sowie ein Total- und drei Teilausfälle.

Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wieder eindringlich darauf hin: „Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich.“ Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Reisende, die vermieden werden könnten.