KLEINKORGAU/MZ - Am Dienstag gegen 9 Uhr erreicht die Feuerwehr in Bad Schmiedeberg der Notruf. Wieder brennt es in Kleingorkau. Wieder rücken die Kameraden und Kameradinnen aus, um auf dem Gelände des dort ansässigen Agrarbetriebes „Milch und Fleisch e.G.“ gegen Flammen zu kämpfen. Diesmal steht ein Kuhstall mit direkt angrenzenden Strohlager in Flammen.

Schmiedebergs Stadtwehrleiter Maik Zschiesche lobt die die schnelle Reaktion der Mitarbeiter des Betriebes, die fast alle Rinder retten können. „Zwei Tiere mussten leider eingeschläfert werden“, sagt er. Insgesamt 55 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Schmiedeberg, Kemberg und des Landkreises Wittenberg können den Brand innerhalb der Vormittagsstunden unter Kontrolle bringen. „Wir sind jetzt noch mit Restlöscharbeiten beschäftigt“, informiert Zschiesche gegen Mittag, „Es müssen noch weiter Strohballen herausgefahren werden.“ Es ist bereits das dritte Feuer, das dieses Jahr in dem landwirtschaftlichen Betrieb wütet.