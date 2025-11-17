Bunte Programme in den Hochburgen: Was es zu erleben und zu sehen gibt.

Wie Karneval in Gräfenhainichen, Oranienbaum und Söllichau gefeiert wird

Wenn in Gräfenhianichen der Teufel los ist, gibt es oft nicht nur aufgezählte Missstände, sondern auch viel zu lachen.

Der Sonnabendabend gehörte in der Region dem Karneval. Überall wurde die fünfte Jahreszeit mit einer neuen Galaveranstaltung der Vereine eingeläutet. Im Gräfenhainichener Sportforum steppte beim GCC der Bär. Unter dem Motto: „Alles außer irdisch“ wurde intergalaktisch gefeiert. Beispiel Reiner Schund, der sich hinterm Mond eine Frau, Brigitte Walter, mitbrachte. Sie wurde feierlich verabschiedet. Aber auch die Minifunken düsten im Sauseschritt durch das Universum.