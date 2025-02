Beim Konzert der „Jugend musiziert“-Preisträger in Dessau zeigen junge Musiker aus Wittenberg und Coswig ihr Können. Was in diesem Jahr besonders ist.

Mailin Straach am Klavier und Norik Straach an der Blockflöte. Sie gewannen den ersten Preis.

Wittenberg/Coswig/Dessau/MZ - Zehn junge Musiker der Kreismusikschule Wittenberg und drei Gitarristen der Musikschule Coswig haben sich am Samstag im Anhaltischen Theater Dessau präsentiert. Alle Teilnehmer hatten zuvor im regionalen Wettbewerb „Jugend musiziert“ besonders erfolgreich abgeschnitten.

Im diesjährigen Wettbewerb wurden insgesamt 19 erste Preise und vier zweite Preise an die Musikschüler der Kreismusikschule Wittenberg verliehen. Zwei weitere erste Preise gingen an die Musikschule in Coswig.

Gleich zwei Mal hat sich Carla Condy der Herausforderung gestellt. Sowohl im Gesang mit Wiebke Voigt als auch im Akkordeon errang sie jeweils einen ersten Preis. Im Akkordeon erzielte sie sogar mit der maximalen Punktzahl von 25 die beste Wertung aus Wittenberg. (Foto: Jonas Lohrmann)

Neben den Erfolgen fällt besonders auf, dass Wittenberg in zwei Kategorien landesweit zu den Spitzenreitern gehört. Im Vokalbereich war die Kreismusikschule Wittenberg mit fünf Duos vertreten, was bemerkenswert ist, weil es aus ganz Sachsen-Anhalt nur noch ein weiteres Vokal-Duo aus Bernburg gab. Im Akkordeonbereich ist Wittenberg mit sieben Teilnehmern ebenfalls ein Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt.

Fachkräftemangel auch an Musikschulen und in Orchestern

Nach vielen Jahren war das Preisträgerkonzert auch das letzte für Heiner Donath, den Leiter der Musikschule Zerbst und Vorsitzenden des Regionalausschusses. Er war in den vergangenen Jahren die zentrale Person bei der Planung des Wettbewerbs und dem Preisträgerkonzert.

Am Ende des Konzertes gab er bekannt, dass er an eine andere Musikschule wechseln werde. Dabei nutzte er die Gelegenheit, auf einen ernsten Mangel hinzuweisen: „Es gibt nicht nur in der IT Fachkräftemangel. Auch an Musikschulen und in Orchestern fehlen Musiker“, erklärte Donath. Er ermutigte die Gewinner, über eine Karriere in der Musik nachzudenken, wenn ihnen diese Freude bereite.

Das Coswiger-Gitarrentrio, bestehend aus Josefine Lenz, Johanna Hoff und Melissa Schmidt, bei dem Preisträgerkonzert. (Foto: Jonas Lohrmann)

Neun Teilnehmer aus Wittenberg sowie ein Gitarrentrio aus Coswig bereiten sich nun auf den Landeswettbewerb vor, der Ende März stattfinden wird.