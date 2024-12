Die Künstlerin Julie Böhm stellt gerade eine Auswahl ihrer Gemälde in der Cranach-Herberge Wittenberg aus. Was sie jetzt bei einer besonderen Performance plant.

„Von Heiligen, Rebellen und anderen Missverstandenen“ ist der Titel einer Ausstellung mit Gemälden von Julie Böhm, die derzeit in der Cranach-Herberge Wittenberg zu sehen ist. Am Freitag, 13. Dezember, lädt die Cranach-Stiftung zu einer Performance der in Wittenberg lebenden Konzeptkünstlerin in die historische Cranach-Werkstatt, Schlossstraße 1, ein. Corinna Nitz hat mit Julie Böhm gesprochen.