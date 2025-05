Zu wenig los in Wittenberg?

Wittenberg/MZ. - Tischtennis ist ein beliebter Sport. Es gibt etliche Vereine im Landkreis, die in Hallen trainieren. Wer möchte, der kann aber, jedenfalls wenn das Wetter passt und der Wind nicht zu heftig pustet, auch draußen die Kelle schwingen. Das ist zum Beispiel möglich am Spielplatz unweit des Schwanenteichs in Wittenberg oder seit neuestem auch ganz zentral: auf dem Marktplatz, quasi unter den Blicken von Martin Luther und Philipp Melanchthon.