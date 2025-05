Ein slowakischer Dokumentarfilm würdigt das Engagement von Michael Jagdmann aus Abtsdorf für das Roma-Mädchen Alenka. Was die Familie bewegt.

Wie ein Abtsdorfer sich für ein Mädchen in der Slowakei einsetzt

Die Slowakin Alenka mit den beiden Abtsdorfern Marion und Michael Jagdmann bei einem früherem Besuch in Wittenberg am Lutherhaus.

Abtsdorf/MZ. - Drei Pflegekinder sowie acht Kinder und Jugendliche in Einzelbetreuung hat das Ehepaar Jagdmann in seinem Haus in Abtsdorf bisher aufgenommen und sich mit viel Liebe und Kraft darum bemüht, diesen jungen Menschen für das Leben bessere Startbedingungen zu geben als es seitens der leiblichen Eltern möglich gewesen wäre. Hinter jedem der Kinder steckt ein individuelles, trauriges Schicksal. Marion und Michael Jagdmann sind ausgebildete pädagogische Fachkräfte und hatten schon reichlich berufliche Erfahrungen bei der Betreuung von Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen sammeln können, bevor sie sich 2005 mit ihrer individualpädagogischen Einzelbetreuung für Kinder und Jugendliche unter dem Namen „Jagdmann - Ankerplatz mit Aussicht“ selbstständig machten.