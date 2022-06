Wie die Busbegleiterin des Landkreises Wittenberg sich um Schüler kümmert

Damit es in der Schülerbeförderung geordnet zugeht, gibt es beim Landkreis Wittenberg Maria Pendzialek. Welche Probleme sie zu lösen hat.

Wittenberg/MZ - Es gibt wohl kaum einen Ort, an dem der Krieg gegen die Ukraine die Menschen nicht umtreibt. An diesem Tag ist es in einem Bus. Der Fahrer debattiert mit Maria Pendzialek, bis Pendzialek sagt: „Am meisten tun mir die Kinder leid.“