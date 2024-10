In Oranienbaum nistet ein Storchenpaar auf einem Schornstein des ehemaligen Heizwerks der Schule.

Wittenberg/MZ - Der Storch ist in einigen Kulturen als Frühlingsbote, Glücks- und Kinderbringer bekannt. Darüber hinaus gilt er als Indikator für ein intaktes Ökosystem. In der Region Wittenberg ist die Zahl der Weißstörche in diesem Jahr gestiegen, wie Angela Zech-Hofmann, die Weißstorchbeauftragte des Kreises Wittenberg, mitteilt. Die Mitteldeutsche Zeitung hat bei ihr nachgefragt, wie es den Störchen im Landkreis erging.