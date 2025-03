Bad Schmiedeberger Meisterkonzerte Weimarer Klavierquartett spielt meisterhaft auf der Bühne in Rotta

Vier Weimarer Musiker sind in besonderer Konzertreihe des Fördervereins zur Kultur- und Denkmalpflege Rotta in Bad Schmiedeberg zu erleben. Was dem Publikum geboten wird.