Neuer Bürgermeister, neuer Stadtrat. Wer den Vorsitz des Gremiums übernimmt, wer die Stellvertreter werden und welche Änderungen es in einer Fraktion geben soll.

Was sich mit der ersten Sitzung des neuen Stadtrates in Coswig ändert

Coswig/MZ. - Mit der Stadtratswahl in Coswig hat sich das politische Kräfteverhältnis verändert. Die AfD ist als großer Gewinner hervorgegangen und stellt gemeinsam mit Gegenwind die stärkste Fraktion mit zehn Sitzen im Stadtrat. Wer welches Amt übernimmt und wie viele Stadträte in einer geheimen Wahl einen Stellvertreter der AfD gewählt haben, hat sich in der ersten Sitzung herausgestellt.