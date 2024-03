Seit 20 Jahren unterweist Bärbel Färber (links) Mitglieder eine Seniorengruppe im DRK-Gemeinwesenzentrum im Torhaus Piesteritz von Wittenberg in Tai-Chi – Qigong. In der Einrichtung engagiert ist auch Ursula Winkler (rechts).

Wittenberg/MZ. - Bevor sich die Damen am Montagvormittag an den Schnittchen delektieren und ins Gespräch kommen, wird eine Trainingseinheit eingelegt: Im DRK-Gemeinwesenzentrum im Torhaus in der Piesteritzer Werkssiedlung in Wittenberg macht Bärbel Färber einige Tai-Chi-/Qigong-Übungen vor. Was einfach aussieht, dürfte doch intensiv sein für Muskeln und Sehnen. Man dehnt, reckt, streckt, beugt sich und zwar so, wie die jeweilige Kondition es zulässt.

Neue Wege beschritten

Die Frauen, die sich in der Selbsthilfegruppe „Herz-Kreislauf“ im Torhaus treffen und seit 20 Jahren Tai-Chi und Qigong praktizieren sind alle im fortgeschrittenen Alter, mit 92 ist Elfriede Krüger die älteste. Über das Training, dem sie seit 15 Jahren nachkomme, sagt sie vor Veranstaltungsbeginn zur MZ: „Die Bewegung und die Kräftigung tun gut.“ Das dürften alle anderen ähnlich sehen. An diesem 25. März begehen die Frauen im Übrigen das 20-jährige Bestehen der Gruppe. Einer Mitteilung zufolge haben sich am 8. März 2004 auf das dort bis dahin unbekannte Tai-Chi – Qigong nach Absprache mit der damaligen Vorsitzenden Eva-Maria Hänisch und Lehrerin Bärbel Färber 17 Seniorinnen und Senioren eingelassen. Es sei ein Versuch gewesen, neue Wege zu beschreiten.

Bis zum heutigen Tag trainieren den Angaben zufolge zehn bis 15 Seniorinnen im Alter von 60 Jahren bis 90 plus. Ursula Winkler, inzwischen im 89. Lebensjahr angekommen, ist im Torhaus die Nachfolgerin von Eva-Maria Hänisch. Über Winkler und Krüger heißt es: „Beide sind für ihr Alter super fit.“ Mit den Übungen, die sie bei den regelmäßigen Treffen praktizieren, ließe sich die Lebensqualität bis ins hohe Alter erhalten beziehungsweise verbessern.

Austausch von Gleichbetroffenen

Organisiert ist die Herz-Kreislauf-Gruppe in der von Petra Trollius geleiteten Kontaktstelle der Selbsthilfegruppen, sozialen Vereine und Initiativen der Lutherstadt Wittenberg. Trollius zufolge gibt es im Kreis 60 gesundheitsbezogene Gruppen und vier Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige. Hinter diesen Gruppen stehen mehr als 600 Menschen. Nach der Bedeutung von Selbsthilfegruppen gefragt, antwortet Trollius, die am Montag ebenfalls ins Torhaus gekommen ist: „Der Austausch von Gleichbetroffenen ist durch nichts zu ersetzen.“ Sie könnten sich viel besser in die Lage des anderen versetzen und sich stärken.

Um die Gruppen wiederum kümmert sich im Rathaus die Kontaktstelle, beispielsweise gehe es um Vermittlung von Betroffenen. Zudem würde bei der Beantragung etwa von Fördermitteln beraten. Und sie führen Fortbildungen für die Leitungen von Selbsthilfegruppen durch. Das nächste Mal findet so ein Wochenendseminar nach Auskunft von Petra Trollius vom 5. bis 7. April statt.