Immer wieder einen Besuch wert ist der Markt der schönen Dinge in Wittenberg. Auch in diesem Jahr wird er am ersten Adventswochenende stattfinden. Die Eröffnung ist Freitagnachmittag.

Wittenberg/MZ. - In diesen Tagen sind Silvia Topanka-Freihube und Bertram Freihube in Lübeck unterwegs. Das Wittenberger Künstlerpaar beteiligt sich am Kunsthandwerkermarkt in der Petrikirche. Um aber den Markt der schönen Dinge in der Heimat mit zu begleiten und ebendort auch eigene Kreationen zu präsentieren, kehren sie jetzt aus der Hansestadt zurück. Am Donnerstag kümmern sie sich beispielsweise innen um Standplätze für die Teilnehmer auf dem Cranachhof Schlossstraße 1. Am Freitag wird der Markt eröffnet.