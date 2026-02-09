Der weltliche Chor „Die Choriosen“ trifft sich wöchentlich in Wittenberg zur Probe. Auf was es den Mitgliedern beim Singen ankommt und welche Lieder zu hören sind.

Der Chor „Die Choriosen“ trifft sich wöchentlich in Wittenberg zur Probe. Baltus Baumbauer (2. v. l.) hat den Chor gegründet.

Wittenberg/MZ. - Lustig geht es zu, wenn „Die Choriosen“ im Stadtlabor am Markt 3 in Wittenberg zur Probe zusammenkommen. Schon beim Einsingen wird viel gelacht – besonders dann, wenn der Chor den Kanon „Tomatensalat“ anstimmt und sich der Raum im Klang überlappender Stimmen füllt. Für Gründer Baltus Baumbauer ist genau das entscheidend. „Die Freude am Singen soll im Vordergrund stehen“, sagt er. Auch wenn das Musikalische dabei keineswegs vernachlässigt werde.