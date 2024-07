Margarethenfest in Bad Schmiedeberg bietet vom 9. bis 11. August üppiges Programm: Was in der Kurstadt los sein wird.

Was Besucher vom 9. bis 11. August in Bad Schmiedeberg zum Margarethenfest erwartet

Bad Schmiedeberg/MZ. - Den kurfürstlichen Empfang bereiten aktuell Mitglieder des Margarethenvereins Bad Schmiedeberg vor. In der kommenden Woche, vom 9. bis 11. August, können Gäste eine Zeitreise unternehmen und mit Margaretha von Österreich und ihrem Gatten Friedrich II. durch die Kurstadt flanieren, den historischen Umzug bestaunen oder auch die vielfältigen Angebote nutzen. Was das Festkommitee für das Margarethenfest vorbereitet hat, darüber informiert die MZ hier in einem Überblick. Freitag, 9. August: Mit einem Lampionumzug zum „Au-Tor“, angeführt durch die Schalmeienkapelle Großwig, beginnt das Margarethenfest. 19 Uhr wird der Umzug auf der Kurpromenade starten, heißt es vom Verein. 19.30 Uhr erwartet die Besucher das „Au-Tor in Flammen“, ein komödiantisches Schauspiel. Kurz darauf, gegen 20 Uhr, werden auf dem Marktplatz die Flaggen von Schmiedeberg gehisst und Tauben werden in den Himmel aufsteigen. Danach folgt die feierliche Enthüllung des diesjährigen Kurfürstenpaares, auch auf dem Marktplatz.

Die musikalische Unterhaltung beginnt 20.30 Uhr mit dem Auftritt der Band „Terzbrothers“ und einem Überraschungsgast sowie dem Specialguest „El Panico“, während DJ Marcelli für zusätzliche musikalische Einlagen sorgt. Parallel dazu tritt die Mittelalterband „Nachtwindheim“ auf dem alten Schulhof auf. Höhepunkt des Abends ist eine Lasershow um 23 Uhr auf dem Marktplatz. Das offizielle Ende des ersten Festabends ist 2 Uhr geplant.

Sonnabend, 10. August: Am Sonnabend setzt das Margarethenfest sein kurfürstliches Programm fort. Der Tag beginnt um 13 Uhr mit dem Empfang des Kurfürstenpaars, gefolgt von der „Kurfürstentafel“ im Kurhausgarten um 13.30 Uhr. Ab 14 Uhr gibt es eine Fakirshow mit „Rudolfo“ auf dem Alten Schulhof. Gleichzeitig beginnt eine Souvenir-Ausstellung im Jugendclub. 14.15 Uhr zieht das Margarethenpaar durch die Stadt. Kurz darauf starten dann auf dem Marktplatz ein Mitmachmärchen und eine Kräuterkunde mit „Hans Dampf in allen Gassen“ sowie ein Kuchenverkauf auf altem Schulhof und dem Marktplatz.

Am Nachmittag, gegen 15 Uhr, findet „Margaretha traut euch“ auf dem alten Schulhof bis 16 Uhr statt, während „El Panico“ um 15.30 Uhr auf dem Marktplatz auftritt. Die DJ-Meile, initiiert von „Mobil-Funke“, beginnt um 16 Uhr auf dem Kirchplatz und dauert bis 22 Uhr. „Rudolfo“ zeigt um 16.30 Uhr eine weitere Fakirshow auf dem Marktplatz, gefolgt von einer Signierstunde und Erinnerungsfotos mit dem kleinen und großen Kurfürstenpaar auf dem alten Schulhof bis ungefähr 17.30 Uhr. Der Nachmittag wird von verschiedenen Karnevalsvereinen gestaltet: Unter anderem wird gegen 17.15 Uhr der Pretzscher Karnevalverein „Die Elbmooren“ auftreten, kurz darauf der Trebitzer Carneval Verein und um 17.45 Uhr der SKV Söllichau. Ab 18 Uhr sorgt die mittelalterliche Musikgruppe „Dumdideley“ auf dem alten Schulhof für Unterhaltung, gefolgt von DJ Volker.

„Margaretha traut Euch“ findet erneut von 18.30 bis 19.30 Uhr statt. Um 19 Uhr legt DJ-Danu in der Gaststätte „Pfeffermühle“ bis etwa 1 Uhr Musik auf. Die Mittelalterband „Viscum“ tritt um 20 Uhr auf dem alten Schulhof auf, während auf dem Marktplatz „Tänzchentee“ für Stimmung sorgt. Um 23 Uhr erwartet die Besucher eine Lasershow mit der Vereinshymne „Ein Hoch“ auf dem Markt, danach geht es weiter mit Tänzchentee ab 23.30 Uhr bis in die Nacht. Sonntag, 11. August: Der dritte Tag, der Sonntag, bildet für gewöhnlich den Abschluss eines langen Festwochenendes. Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst im Kurhausgarten. Anschließend findet 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit Speckkuchen und Fassbieranstich durch den Ortsbürgermeister statt, begleitet von Musik der Schalmeienkapelle Großwig. Das geplante Kinderprogramm auf der Festbühne um 13 Uhr entfällt.

14 Uhr startet der große Festumzug entlang der Kurpromenade bis zum Ende der Kurt-Am-Ende-Straße. Zur selben Zeit beginnt der Kuchenverkauf auf dem alten Schulhof und dem Marktplatz. Um 15 Uhr öffnet das „Platanencafe“ mit Kaffee und Kuchen. Clown Franky wird auf dem Marktplatz und um 16 Uhr auf dem Alten Schulhof für Unterhaltung sorgen. Zeitgleich tritt der Chor Bad Schmiedeberg auf. Das Fest endet mit einem Konzert von „Melvin Touchè & The Tom-Toms“ gegen 19 Uhr auf dem Pfarrhof.