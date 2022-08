Warum junge Einwohner in Wittenberg befragt werden

Wittenberg/MZ - Rund 8.000 junge Leute werden am Wochenende Post von der Stadtverwaltung im Briefkasten vorfinden. Die Stadt schreibt alle sechs- bis 27-jährigen Wittenberger an, um herauszufinden, was der Nachwuchs von ihr erwartet. Im Brief findet sich ein vierseitiger Fragebogen mit knapp 30 Punkten, in dem die Kinder und Jugendlichen Auskunft geben können über ihre Interessen, ihr derzeitiges Freizeitverhalten und eben auch dazu, was sie sich an Veränderung wünschen. Ein Fragenkomplex betrifft speziell den „Pferdestall“, das derzeit so genannte soziokulturelle Zentrum geht zum 1. August 2023 vom Landkreis in die Trägerschaft der Stadt zurück.

