Späte Wahl in Wittenberger Ortsteilen: Wer in Straach und Mochau gewählt ist

Mochau/Straach/MZ. - In den Wittenberger Ortschaften Straach und Mochau sind am 10. November Ortschaftsräte gewählt worden. Wie es aufseiten der Stadt bei www.wittenberg.de heißt, wurden in Mochau vier Sitze und in Straach zwei vergeben.