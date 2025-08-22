Polizei konnte den Fahrer aus dem Fahrzeug bergen. Feuerwehr musste das Auto mit einem Kran aus dem Kleinen Rischebach ziehen.

Durch das schnelle Bergen mittels schwerer Rettungstechnik konnte eine Ausbreitung von umweltgefährlichen Betriebsstoffen verhindert, der PKW abschließend gesichert und die Fahrbahn zügig durch die zuständige Polizei freigegeben werden.

Wittenberg/MZ. - Ein Wagen ist am Freitagmittag in den Kleinen Rischebach in Wittenberg gestürzt. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde der Fahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug war an der Puschkinstraße, Ecke Schatzungsstraße von der Straße abgekommen und in den Bach gestürzt.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls brach das Brückengeländer und der Pkw steckte auf der Seite liegend frontal im Bachlauf fest. Der Fahrer wurde durch die erst eintreffenden Kräfte der Polizei geborgen. Die Feuerwehren Wittenberg-West, Teuchel und die Hauptamtliche Wachbereitschaft sicherte den Wagen, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Anschließend wurde er mit einem Kran geborgen. Foto: Feuerwehr Lutherstadt Wittenberg