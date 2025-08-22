Fahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht Wagen stürzt in Bach in Wittenberg
Polizei konnte den Fahrer aus dem Fahrzeug bergen. Feuerwehr musste das Auto mit einem Kran aus dem Kleinen Rischebach ziehen.
Wittenberg/MZ. - Ein Wagen ist am Freitagmittag in den Kleinen Rischebach in Wittenberg gestürzt. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde der Fahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug war an der Puschkinstraße, Ecke Schatzungsstraße von der Straße abgekommen und in den Bach gestürzt.
Aufgrund der Wucht des Aufpralls brach das Brückengeländer und der Pkw steckte auf der Seite liegend frontal im Bachlauf fest. Der Fahrer wurde durch die erst eintreffenden Kräfte der Polizei geborgen. Die Feuerwehren Wittenberg-West, Teuchel und die Hauptamtliche Wachbereitschaft sicherte den Wagen, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Anschließend wurde er mit einem Kran geborgen. Foto: Feuerwehr Lutherstadt Wittenberg