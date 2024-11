Vorfreude, schönste Freude: In der anheimelnden Atmosphäre der Gastwirtschaft im Küchengebäude am Wörlitzer Schloss haben Michael Pirl, Maik Strömer, Anette Froesch und Daniela Borngräber (v.l.n.r.) einen Ausblick auf den ersten Advent in der Parkstadt gegeben.

Wörlitz/MZ. - Wenn über der Sixtinischen Kapelle in Rom weißer Rauch aufsteigt, ist das ein Zeichen für eine erfolgreiche Papstwahl. Habemus papam! Von weißem Rauch sprach am Freitagvormittag Michael Pirl in Wörlitz, nur dass dort, im Garten der Aufklärung, kein Pontifex gewählt wird. Der Chef des örtlichen Gewerbevereins erklärte: „Bei uns ist alles in Ordnung und vorbereitet.“ Vorbereitet ist der 1. Advent, ein Veranstaltungswochenende in der Parkstadt, das als Institution bezeichnet werden kann und längst überregionale Strahlkraft besitzt.