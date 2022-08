Vor der Partie der Handball-Saison in Wittenberg

40 Jahre ist es her, als Piesteritz in die DDR-Oberliga aufsteigt.

WITTENBERG/MZ - Die Handballer vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz stehen in der noch jungen Saison vorm Spiel des Jahres. In der Stadthalle wird mit den Füchsen Berlin der zweifache Vereinsweltmeister erwartet. Mehr David gegen Goliath geht nicht. Die Gastgeber, die auf Spieler aus der Region setzen, treffen auf ein Team, das mit Weltstars gespickt ist. Und doch gibt es eine Gemeinsamkeit: Beide Teams starten in ihren Ligen am 4. September. Die Hauptstädter, die als Dritter in der Bundesliga angreifen wollen, empfangen Göppingen, und die Grün-Weißen reisen zum Titelmitfavoriten nach Spergau.