Grippeimpfung in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Noch ist sie nicht ganz da, sie steht aber laut Susanne Göbel, Leiterin des Amtsärztlichen und Sozialpsychiatrischen Dienstes des Landkreises Wittenberg, schon vor der Tür: die nächste Grippesaison.

Impfen im Gesundheitsamt

Schutz gegen die Influenzaviren bietet die Grippeschutzimpfung. Im Gesundheitsamt in der Breitscheidstraße 4 in Wittenberg stehen noch insgesamt 70 Impfdosen für Bürger unter 60 Jahren und noch 90 Impfdosen für Bürger ab 60 zur Verfügung. Insgesamt 350 Dosen stelle das Land Sachsen-Anhalt jährlich zur Verfügung. Nur so sei die unkomplizierte Impfaktion, für die Interessenten auch keine Chipkarte benötigen, möglich, berichtet Göbel.

Wer sich im Gesundheitsamt impfen lassen möchte, kann dies dienstags zwischen 8.30 und 12 sowie 13 bis 15 Uhr und donnerstags zwischen 8.30 und 12 sowie 13 und 18 Uhr tun. „Auch jetzt lohnt sich noch eine Grippeschutzimpfung“, sagt Göbel. Bisher seien nur zehn Fälle im Landkreis bekannt, es sei also noch Zeit, sich zu schützen.

Empfehlung für alle Altersgruppen

Das tut auch Landrat Christian Tylsch, der sich am Mittwochmorgen impfen lässt. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Grippeschutz für Personen ab 60 Jahren sowie für Risiko- und deren Kontaktpersonen und medizinisches Personal.

In Sachsen-Anhalt gilt die Empfehlung für alle Altersgruppen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Wittenberg bietet neben der Influenza-Impfung Reiseimpfungen und Impfberatungen an und ist staatlich anerkannte Gelbfieber-Stelle.