Wittenberg/MZ. - Die stetig starke Lebensmittelteuerung brachte im Oktober 1923 auch in Wittenberg unruhige Zeiten. Das bloße Gerücht von versteckten Waren oder unangemessenen Preisen sorgte in der zweiten Monatshälfte für teils tumultartige Szenen vor und in den Geschäften. Es begann am 22. Oktober vor dem Geschäft der Firma Petrick in der Collegien- und Mittelstraße. Angeblich war Margarine zu weit überhöhten Preisen verkauft worden.