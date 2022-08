Volkshochschule will bei der Grundsteuer helfen

Die Wittenberger Volkshochschule startet endlich wieder ohne Einschränkungen ins neue Semester. Unter anderem wird ein Kurs angeboten, der bei der Grundsteuer-Erklärung helfen soll. Was sonst noch alles im Angebot ist.

Wittenberg/MZ - Die Kreisvolkshochschule reagiert aktuell. In ihrem Programm für das dieser Tage beginnende Herbstsemester spielt ein Thema eine Rolle, das bei nicht wenigen Menschen gegenwärtig offenbar für graue Haare sorgt: die bis Ende Oktober geforderte Erklärung zum Grundbesitz. Vier Kurse sind geplant im September, kündigt Fachbereichsleiterin Irka Schmidt an. „Wir erklären, welche Angaben an welcher Stelle des Formulars gemacht werden müssen und wie Sie die fertige Erklärung online zum Finanzamt schicken können.“