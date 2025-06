Coswig feiert – und misst sich sportlich: Der Coswig-Cup ist wieder Teil des Stadtfestes. Warum der Wettbewerb so gut ankommt und was sich das Organisationsteam dieses Mal hat einfallen lassen.

Stadtfest in Coswig

Coswig/MZ. - Es gibt Highlights auf dem Coswiger Stadtfest, welches am Freitag um 19 Uhr im Simonetti-Haus eröffnet wird und dann bis zum Sonntagnachmittag andauert, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Eines davon ist ganz sicher der Lampionreigen auf der Elbe, aber auch das Nachgartenfest des Vereins Naturpark Fläming macht jedes Jahr aufs Neue von sich reden. Ein weiterer immer mehr etablierter Höhepunkt ist der Coswig-Cup. Ein nicht ganz ernst gemeinter Wettkampf, der am Samstag in die vierte Runde geht.