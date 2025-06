Angeklagter will im November 2024 eine Waffe auf Frau abfeuern. Dann drischt er mit der Langlaufwaffe auf sie ein. Inzwischen gibt er sich geläutert. Wie das Gericht entscheidet.

Versuchter Totschlag in Wittenberg: Was der Angeklagte jetzt sagt

Dessau/Wittenberg/MZ. - Der Angeklagte aus Wittenberg, der sich seit Mittwoch vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu verantworten hat, ist am Ende des ersten Verhandlungstages in das psychiatrische Landeskrankenhaus Uchtspringe überstellt worden. Diesen Beschluss der vorläufigen Unterbringung fasste das Schwurgericht unter dem Vorsitz von Uda Schmidt auf der Grundlage des Gutachtens der Sachverständigen Bettina Grätz, die ihre Erkenntnisse allerdings noch nicht mündlich vorgetragen hat.