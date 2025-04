Ein bislang unbekannter Fahrer hat sich in einem weißen Transporter in Wittenberg eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Selbst ein Crash mit einem Streifenwagen konnte ihn nicht stoppen. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Wittenberg/MZ - Erfolglos verlaufen ist bisher die polizeiliche Suche nach dem Fahrer eines weißen Transporters, der sich in der Nacht zum Sonntag mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert hat.

Über den polizeilichen Notruf wurde der Polizei in Dessau gegen 3 Uhr gemeldet, dass ein Verkehrsteilnehmer durch die Rücklichter eines weißen Transporters stark geblendet wird. Daraufhin sollte das Fahrzeug im Bereich Zerbst einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und raste mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Der Fahrer fuhr auf der B 184 durch Roßlau, Coswig, Griebo und weiter nach Wittenberg.

In Piesteritz postierte sich in der Dessauer Straße ein Funkstreifenwagen. Beim Erkennen des Streifenwagens bog der Fahrer in die Pestalozzistraße ab und fuhr auf der Gegenfahrbahn weiter. In der weiteren Folge kam es in Höhe der Walther-Rathenau-Straße zur Kollision mit dem eingesetzten Funkstreifenwagen. Anschließend fuhr der Fahrer grob verkehrswidrig und ohne die Geschwindigkeit zu verringern weiter durch Piesteritz.

Dabei beschädigte er zunächst ein Straßenschild und danach mehrere parkende Fahrzeuge. Schließlich konnte der bislang unbekannte Fahrer vor der Polizei flüchten. Das Fluchtfahrzeug, ein Fiat Ducato, wurde gegen 8 Uhr in Wittenberg verlassen und stark beschädigt aufgefunden. Es wurde zur Spuren- und Eigentumssicherung beschlagnahmt. Ein Fährtenspürhund fand den Fahrer nicht. Die Polizei leitete umfangreiche Ermittlungen ein.

Zur Aufklärung der Straftaten bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat möglicherweise Dashcam- oder andere Videoaufnahmen, auf welchen der Transporter ersichtlich ist? Wer kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail unter [email protected]