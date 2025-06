Schottereys Gotteshaus ist 1.000 Jahre alt – und es hat eine Zukunft. Zu verdanken hat sie die insbesondere Dieter und Marlies Röder sowie Dorothea May. Die Führungsriege übergibt den Förderverein nun an Jüngere - und kann auf viele Erfolge zurückblicken.

Im Kreis des Vorstandes überreichte Vereinschef Thomas Richter Blumen an Dorothea May, Marlies und Dieter Röder (1. R. v. r.).

Bad Lauchstädt/MZ. - „Ich gehe mit zwei weinenden Augen. Ich hätte gern noch weitergemacht, habe noch viele Ideen. Aber es geht gesundheitlich einfach nicht mehr“, sagt Dieter Röder. Der 77-Jährige sitzt in der ersten Reihe der Schottereyer Dorfkirche. Das 1.000 Jahre alte Gotteshaus hat besonders ihm zu verdanken, dass es eine Zukunft hat. Er initiierte und leitete 13 Jahre den Förderverein der Kirche. Jetzt sind er, seine Frau Marlies und Kassenwartin Dorothea May aus dem Vor- in den ehrenamtlichen Ruhestand gewechselt. Eine neue Generation übernimmt den Verein.