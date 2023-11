Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Wittenberger Weihnachtspendenkalender vom Verein „Projektschmiede Wittenberg“. Dessen Chef, Marco Glaß, war am Freitag damit beschäftigt, die 3.000 Exemplare in der Stadt zu verteilen. Es handelt sich um die zwölfte Auflage; zu sehen ist eine Luftaufnahme. Der Blick schweift über die Türme der Stadtkirche hinweg bis hinauf zur Schlosskirche und weiter stadtauswärts. In glänzendes Licht getaucht ist der Weihnachtsmarkt vor dem Alten Rathaus, ebenso die angrenzende Architektur. Auch der große Herrnhuter Stern zwischen den Stadtkirchentürmen ist zu sehen und: Schnee.