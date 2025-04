In Kemberg hat am Mittwochmorgen eine Hütte gebrannt. Warum die Polizei nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung ausgeht.

Verdacht auf Brandstiftung: Hütte in Kemberg in Flammen

Kemberg/MZ. - Zu einer mutmaßlichen Brandstiftung in einer Hütte in Kemberg wurden Feuerwehr und Polizei am Mittwoch gerufen. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben um 9.57 Uhr über den Brand einer Hütte im Wiesenweg in Kemberg informiert.

Beim Eintreffen der Beamten am Brandort wurde festgestellt, dass das Feuer bereits vollständig durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Kemberg und Bergwitz gelöscht wurde. Es handelte sich den Angaben zufolge um eine Hütte, in welcher eine geringe Menge Stroh gelagert wurde.

Eine Rücksprache der Polizei mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr ergab, dass das Feuer an drei verschiedenen Stellen ausgebrochen sei, weshalb von einer Brandstiftung ausgegangen wird. Die Polizei hat ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Schadenshöhe gab es am Mittwoch keine Angaben. Verletzt wurde niemand.