So könnte der Kurhaussaal in Bad Schmiedeberg zur Hochzeitsfeier aussehen. Am Wochenende bietet er erst einmal den Rahmen für eine Hochzeitsmesse.

Wittenberg/MZ. - Dieser Sonntag ist Wahl-Sonntag. Und an diesem Sonntag, 23. Februar, ist auch Karneval-Sonntag. Wenn am frühen Nachmittag nicht gerade ein Schauer statt Konfetti regnet, dann dürfte es an dem Tag bestes Umzugswetter geben in Kropstädt. Ab 13.11 Uhr ziehen die Karnevalisten durch den Ort und die närrischen Fans an die Straße. Am Sonnabend unterhält der KKC die Senioren in Mochau. In Wartenburg sind die Senioren am Sonntag eingeladen, am Sonnabend wird 60 Jahre Frohsinn in der Mehrzweckhalle gefeiert. Ebenfalls eine Abendveranstaltung am Sonnabend gibt es in Kemberg mit dem KCK, in Abtsdorf mit dem ACC, in Möhlau mit dem Faschings-Club und in Gräfenhainichen mit dem GCC. Am Sonntag sind in Elster die Senioren närrisch drauf und ebenso in Abtsdorf.

Hochzeitsmesse im Kurhaus in Bad Schmiedeberg

Um eine ganz andere Feier geht es am Sonntag, 23. Februar, in Bad Schmiedeberg. Im Kurhaus findet zum ersten Mal eine Hochzeitsmesse statt. Der Brautausstatter „Absolut Braut- und Festmoden“ aus Delitzsch stellt bei zwei Modenschauen (um 11 und 14 Uhr) seine beliebtesten Modelle vor und steht danach beratend zur Seite. Ebenfalls dabei sind das Hochzeits- und Festhaus Druschke aus Dessau und „Braut- und Festmoden Oranienbaum“. Neben atemberaubenden Brautkleidern dürfen die Besucher auch auf stilvolle Dekorationsideen und Fotografie gespannt sein. Bei musikalischen Kostproben stellen sich unter anderem auch der Wittenberger Pianist Axel Winde und die Bad Schmiedeberger Sängerin Albany Beyer-Gomell den zukünftigen Brautpaaren vor. „Wir freuen uns sehr, diese erste Hochzeitsmesse bei uns im Kurhaus zu veranstalten. Es ist eine wunderbare Gelegenheit interessierten Paaren unseren wunderschönen Festsaal zu zeigen“, sagt Doreen Ludwar, Leiterin Service im Eisenmoorbad und Hauptverantwortliche der Messe. Seit November 2023 hat sie schon einige Brautpaare bei der Planung ihrer Hochzeitsfeier in Bad Schmiedeberg begleitet. „Viele Paare sind beeindruckt vom Ambiente im Kurhaus und es ist schade, dass es vielen nicht bekannt ist, wie schön wir es hier haben. Es ist toll, dass wir viele Aussteller aus unserer Region begeistern konnten, mit dabei zu sein.“ Der Eintritt ist kostenfrei.

Märchen im Anhaltischen Theater Dessau nach Michael Ende

Eine besondere Silvesterfeier kommt am Sonntag, 23. Februar, noch einmal auf die Bühne. Um 16 Uhr ist Michael Endes abenteuerliches Märchen-Vergnügen „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ für alle ab sechs Jahren zum letzten Mal im Großen Haus des Anhaltischen Theaters in Dessau zu erleben. Die Geschichte nach dem gleichnamigen Kinderbuch-Kult-Klassiker mischt Humor und Skurrilität erfolgreich mit Spannung und Dramatik und hält durchaus auch Momente berührender Tiefe bereit. Karten sind an allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters, so in der Wittenberger Touristinformation erhältlich.

Jonas Greiner in Torgau in der Kulturbastion

Comedy und Kabarett sind am Sonnabend, 22. Februar, ab 20 Uhr in Torgau in der Kulturbastion angesagt. Mit seinem neuen Soloprogramm „Greiner für Alle“ liefert der Comedian und Kabarettist Jonas Greiner einen Abend garantiert frei von Stress, Ärger und Streit. Indem der 25-jährige in seinen Erzählungen so ziemlich alles, was um ihn herum passiert, mit Humor nimmt. Und sein Publikum nimmt er mit auf eine Reise durch Deutschland und die Welt, durch das Hier und Jetzt und die Umstände dieser Zeit, in der sich sonst alle nur noch streiten. Jonas Greiner wurde 2019 von Olaf Schubert als Newcomer des Jahres ausgezeichnet. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr

80er Jahre-Party in Wittenberg in der Exerzierhalle

In Wittenberg in der Exerzierhalle wird am Sonnabend, 22. Februar, ab 21 Uhr zur Tanznacht eingeladen. Das Publikum feiert ein besonderes Jahrzehnt in der Musik. Unter dem Motto „Voll auf 80er!“gibt es die große 80er Party.

Führung verrät Wissenswertes von A bis Z zu Luther

In Wittenberg im Augusteum wird am Sonnabend, 22. Februar, von 15.30 -16.30 Uhr eine öffentliche Führung angeboten. Es geht in die Sonderausstellung „Buchstäblich Luther. Facetten eines Reformators“, die viel über Martin Luther verrät.