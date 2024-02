Wittenberg – Puppen-Theater: Mit dem Märchen „Hänsel und Gretel“ gastiert das Rabatz-Puppentheater am Sonntag, 4. Feburar, in Wittenberg in der Phönix-Theaterwelt. Vorstellungen sind um 11 und 16 Uhr. Tickets für neun Euro gibt es an der Tageskasse ab 30 Minuten vor Beginn.

(Foto: Hanus)