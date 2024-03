Veranstaltungen in Wittenberg und Umgebung am 2. und 3. März

Im Wittenberger Stadthaus gibt es am Wochenende zwei "Licht an!“-Konzerte mit Andi Weiss. Am Sonnabend, 20 Uhr, heißt es „Gib alles, nur nicht auf“ und am Sonntag, 18 Uhr, „Weil immer was geht“.

Wittenberg/MZ. - Frühlingshafte Temperaturen locken an diesem Wochenende zu Spaziergängen und Ausflügen. Hier einige Empfehlungen, wohin es gehen könnte.

In Wittenberg geht es zum Tag der Archive in den Bugenhagensaal

Anlässlich des bundesweiten „Tags der Archive“ gewährt die Stadtkirchengemeinde Wittenberg am Sonntag, 3. März, allen Interessierten Einblicke in ihr einzigartiges historisches Schrift-Erbe und beantwortet dabei gleichzeitig die Frage, wie die evangelischen Kirchengemeinden nach Einführung der Reformation eigentlich zu ihren Pfarrern kamen. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Bugenhagensaal, Kirchplatz 9. Insa Christiane Hennen führt kurz in Geschichte und Funktion der um 1570 errichteten „Ordinandenstube“ ein, in der auch das Pfarrarchiv und die Bibliothek untergebracht sind. Im Anschluss wird Margit Scholz (Archiv und Bibliothek der EKM) die mit Zuschüssen der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder kürzlich restaurierten Wittenberger Ordinandenbücher (1537-1816) präsentieren. Diese illustrieren wie kaum eine andere historische Quelle die Bedeutung Wittenbergs als das „Rom des Protestantismus“. Den Altbestand der Bibliothek der Stadtkirchengemeinde, der unter anderem Drucke aus der Reformationszeit enthält und seit Herbst 2023 digital vollständig recherchierbar ist, wird Philipp Manthee (ULB Halle-Wittenberg) vorstellen. Im Anschluss an diese Erläuterungen können die Ordinandenstube und die vorgestellten Archivalien und Drucke im Original in Augenschein genommen werden.

In Dessau geht es zum Weill-Fest ins Theater

Zu den Höhepunkten des Weill-Fests zählt die Premiere der Oper „König Roger“ des polnischen Komponisten Karol Szymanowski am Sonnabend, 2. März, um 19 Uhr, im Großen Haus des Anhaltischen Theaters. Versprochen wird ein außergewöhnliches Erlebnis: Der titelgebende Regent ist konfrontiert mit einer beunruhigenden Bewegung im Volk, ausgelöst durch einen reisenden Propheten, der den rauscherfüllten Kult des Dionysos predigt. Roger und sein gelehrter arabischer Berater Edrisi halten dagegen. Dann läuft Rogers Lebensgefährtin Roxane zu dem Fremden über… – Das Werk changiert zwischen archaisch anmutenden „byzantinischen“ Chorsätzen, ausschweifender Tanzekstase, fein ausgestalteter Deklamation und großer lyrischer Geste und wird von einem impressionistisch schillernden Orchesterpart getragen.

Im Großen Haus laden Katharine Mehrling und das Orchester der Komischen Oper Berlin am Sonntag um 17 Uhr zu einer musikalischen Reise durch die Werke Kurt Weills unter dem Titel „... und mit morgen könnt ihr mich!“ ein.

In Wittenberg geht es zur Engagementsmesse ins Stadthaus

Am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. März, wird in Wittenberg im Stadthaus jeweils 13 bis 18 Uhr zu den Achtsamkeitstage mit Engagementmesse eingeladen. Es gibt Workshops zu verschiedenen Themen, um unterschiedliche Engagementfelder kennenzulernen und auch im Ehrenamt achtsam mit sich umzugehen. So gibt es „Yoga für alle“, es wird zu Tänzen der Renaissance und des Frühbarocks eingeladen. Das Hospiz betrachtet das Thema Trauer. Am Sonnabend um 14 Uhr ist „Einfach Vorlesen – Lesepaten im Gespräch“ geplant und ein Workshop widmet sich dem Sinn von Ehrenamt: „Warum man mehr bekommt, wenn man sich verschenkt“. Zur „Märchenstunde für Kleine und Große“ wird Sonntag, 14 Uhr eingeladen.

In Köthen geht es zum Keimuzeitkonzert ins Schloss

„Von Singapur bis Feuerland“ heißt die aktuelle Deutschland-Tour, mit der die aus Bad Belzig stammende Band „Keimzeit“ derzeit unterwegs ist. Mit einem Konzert sind die Musiker am Sonnabend, 2. März, um 19.30 Uhr im Köthener Veranstaltungszentrum am Schloss zu erleben. Der Abend bietet nach Auskunft der Veranstalter neben Titeln des aktuellen Albums „Kein Fiasko“ einen Querschnitt durch vier Dekaden Keimzeit. Die Songs der Band reflektieren das Leben mal ironisch, mal spielerisch und meistens mit einem Augenzwinkern. Von rockig bis balladesk – die sechs Musiker bieten ein so breites Spektrum, dass diese Band kaum in eine Schublade passt.

Karten im Vorverkauf im Schloss in der Touristinformation, Telefon 03496/ 70099260, und unter www.schlosskoethen.de.

In Schlaitz geht es am Heidesonntag ins Haus am See

Zum Heidesonntag am 3. März im Haus am See in Schlaitz steht von 11 bis 17 Uhr ein ganz besonderes Tier im Mittelpunkt: der Kiebitz (Vanellus vanellus), der Vogel des Jahres 2024 ist. Noch vor 50 Jahren war der taubengroße, auffällige Kiebitz häufig zu beobachten. Heute ist er selten geworden. Sein ursprünglicher Lebensraum, das Feuchtgrünland, wurde weitestgehend durch Entwässerung zerstört. Aber wo findet der stark gefährdete Vogel mit der markanten Federholle am Kopf heute noch Nahrung und Brutmöglichkeiten? Wie kann ihm geholfen werden, seine Art zu erhalten? Wo verbringt der Kiebitz den Winter? All diese Fragen und noch viele mehr möchte Manfred Richter, Mitglied im Nabu-Regionalverband Bitterfeld-Wolfen und Naturschutzbeauftragter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, um 14 Uhr in einem Vortrag beantworten. In der Ausstellung des Umweltzentrums gibt es außerdem viel Interessantes über die heimische Tierwelt und die Geschichte der Region zu erfahren. Auch ein Kiebitzpräparat und ein Nest mit Eiern sind zu sehen.