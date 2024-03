Veranstaltungen in Wittenberg und Umgebung am 16. und 17. März

In Wittenberg in der Phönix-Theaterwelt geht es am Sonntag, 17. März, ab 18 Uhr, mit „Rock Ost meets Quaster and Friends“ auf eine Reise durch die Epochen des Ostrock. Karten gibt es im MZ-Service-Punkt, Wittenberg, Schlossstraße 23/24.

Wittenberg/MZ. - Der Frühling soll sich an diesem Wochenende nicht so zeigen wie in den vergangenen Tagen. Wechselhaft soll es werden, windig, kühler. Da aber die sonnigen Wochentage zuvor die Lust auf Entdeckungen im Frühling geweckt haben, gibt es hier einige Empfehlungen für draußen und drinnen.

Frühlingserwachen in Wörlitz

Da kommt das Frühlingserwachen in Wörlitz gerade richtig, wenn neben den Blüten der Krokusse und dem zarten Grünen der Sträucher der Park noch mit wunderschönen Farbtupfern der Programmmacher bereichert wird und nicht nur dem Vogelgezwitscher, sondern auch leichten Melodien im Park gelauscht werden kann. Und während ein möglicher Schauer der Natur gut tut, können die Besucher ja auch ins Schloss, ins Haus der Fürstin, ins Gotische Haus oder in die Kirche St. Petri mit Bibelturm oder in den „Eichenkranz“ ausweichen. Eine Vielzahl an Führungen wird geboten. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch beim Fürsten? Um 12.30 und um 14.30 Uhr wird am Sonnabend und am Sonntag durch die Gästesuiten des Schlosses geführt. Außerdem kann die Parkerkundung mit einem Besuch der Gastronomie der Parkstadt abgerundet werden.

Veranstaltungen und Frühlingsmarkt gibt es am Sonnabend und am Sonntag ab 11 Uhr. Das gesamte Programm findet sich unter www.welterbe-gartenreich.de

Christian de la Motte in Wittenberg im „Phönix“

In der Phönix-Theaterwelt präsentiert Christian de la Motte am Sonnabend, 16. März, ab 19.30 Uhr, seine One-Man-Show „Realität kann Jeder“ mit Zauberei, Comedy und Lebensweisheiten. Hier verarbeitet er nicht nur seinen ungewöhnlichen Lebensweg vom Manager zum Magier, sondern inspiriert sein Publikum auch zum Nachdenken über den eigenen Lifestyle. Und damit das Ganze nicht zu tiefschürfend wird, sorgt sein Improvisationstalent bei jeder Nummer für Lachkrampfpotential.

Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Touristinformation in Wittenberg, Schlossplatz, Telefon 03491/498610

Landes-Akkordeon-Ensemble in Wittenberg im Stadthaus

Werke von Astor Piazolla, Lutz Stark, Matyas Seiber, Ian Watson, Jean Pacalet, Gustav Holst und anderen Komponisten erklingen am Sonntag, 17. März, ab 16 Uhr, im Stadthaus in Wittenberg. Sie werden vorgetragen vom Landes-Akkordeon-Ensemble Sachsen-Anhalt. Mit der Breite der Darbietungen eröffnen sich dem Zuhörer die Klangwelten des Akkordeons in seiner einzigartigen Vielfalt. Der Eintritt ist frei.

Eine Platzreservierung ist erforderlich unter Telefon 0391/7272780 oder per E-Mail [email protected] .

Oper und Puppenspiel in D essau im Theater

Große Gefühle und herausragende Sangeskunst verspricht Giuseppe Verdis „La Traviata“ am Sonntag, 17. März, um 16 Uhr im Großen Haus des Anhaltischen Theaters in Dessau. Dies ist die vorletzte Chance, die im Fachmagazin „Opernwelt“ als eine der besten Leistungen des vergangenen Jahres hervorgehobene Performance von Sopranistin Ania Vegry zu erleben, die in der Rolle der Violetta begeistert.

Am Sonntagabend, 17. März, lädt das Anhaltische Theater um 19 Uhr in der Reihe „Puppe ab 18“ zum „Märchen Double Feature“ ins Studio des Alten Theaters ein. Auf dem Programm stehen mit „Dornröschen“ und „Der gestiefelte Kater“ zwei wahre Märchenklassiker im überraschenden Puppengewand. Übrigens gibt es schon am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr im Großen Haus das selten aufgeführte, impressionistisch-schillernde Meisterwerk von Karol Szymanowski „König Roger“.

Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Touristinformation in Wittenberg, Schlossplatz, Telefon 03491/498610

„Big Fat Shakin“ in der Kulturbastion in Torgau

In der Kulturbastion in Torgau wird eine volle Dosis Rock ’n’ Roll versprochen, wenn „Big Fat Shakin“ am Sonnabend, 16. März, ab 20 Uhr ihr 20-jähriges Bandbestehen begehen. Zum Jubiläum bringen sie ein Feuerwerk an saftigen Hits, eine irre Show und unbändige Spiellaune mit. Die Band präsentiert wie immer eindrucksvoll Rockabilly, Rock ’n’ Roll, Surf und Rockklassiker im Gewand der 50er.

Kartoffeltag in Raben

Um die „Blaue Anneliese“, „Heiderot“ und „Linda“ geht es am Sonntag, 17. März, im Naturparkzentrum „Hoher Fläming“ in Raben. Von 13 bis 16 Uhr wird zur Pflanzkartoffelbörse mit besonderen Kartoffelsorten für den Anbau im Garten oder im Topf auf dem Balkon eingeladen. Neben verschiedenen Sorten gibt es Hinweise zum Anbau. Ab 14 Uhr halten Axel Lewerenz und Gert Miklis einen Vortrag zum „Biologischen Kartoffelanbau“. Die beiden Gärtner haben Erfahrung aus 30 Jahren Gemüseanbau.

Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Platzzahl für den Kartoffel-Vortrag unter Telefon 033848/60004 oder [email protected] notwendig. Der Eintritt ist frei.