Reinhard-Lakomy-Kindermusical in Dessau und Schöne-Liedermacherkonzert für Kinder in Torgau sowie Vorführungen im Puppentheater beenden die Winterferien. Durch Ausstellung zu Thea Schleusner wird geführt.

Veranstaltungen in Wittenberg und Umgebung am 1. und 2. Februar

Wittenberg/MZ. - Kurz sind die Winterferien in Sachsen-Anhalt. Deren zweites ist schon das letzte Wochenende. Wer vielleicht noch einen kurzen Ausflug in die Welt der Fantasie mit den Kindern unternehmen möchte, für diejenigen gibt es hier noch einige Tipps. Wobei schnelle Entscheidungen gefordert sind, denn für den Traumzauberbaum und die Stadtmusikanten in Dessau gibt es nur noch Restkarten.

Familienmusical von Reinhard Lakomy und Monika Erhardt im Anhaltischen Theater

Das Familienmusical von Reinhard Lakomy und Monika Ehrhardt „Der Traumzauberbaum und das blaue Ypsilon“ ist am Sonnabend, 1. Februar, ab 16 Uhr im Großen Haus des Anhaltischen Theaters in Dessau zu sehen. Die Hörspiel-Geschichte ist als interaktives Kindermitmachtheater inszeniert.

Auf der Puppenbühne des Alten Theaters können am Sonntag, 2. Februar, um 15 Uhr alle Märchenfreunde ab drei Jahren die Premiere der „Bremer Stadtmusikanten“ nach den Gebrüdern Grimm erleben. Die Leiterin des Puppentheaters Kerstin Dathe erzählt und spielt alleine mit zauberhaften Figuren das berührende und komische Abenteuer. Als Erzählerin Elsa erweckt sie den drolligen dauerquasselnden Esel mit seinen drei Freunden zum Leben und nimmt die Zuschauer mit auf ihre Reise nach Bremen.

Um eine Queen geht es auch im Abendgastspiel am Sonntag, 2. Februar, im Großen Haus, das um 19 Uhr beginnt. Wobei in dem Fall die Kultband gemeint ist. „Forever Queen“ ist ein Live-Rockkonzert der italienischen Künstler von „Queen Alive“ und gleichzeitig eine mitreißende und eindrucksvolle Hommage. Einer der vielen Höhepunkte der Show ist der Auftritt der französisch-kanadischen Star-Sopranistin Sylvie Galland im Duett mit Sänger Francesco.

Restkarten sind in allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters, so in der Wittenberger Touristinformation erhältlich.

Woitschack-Puppentehater im Kornhaus

Puppenspiel gibt es auch andernorts in Dessau. Das Puppentheater Traumland von Familie Woitschack kann auf eine 400 Jahre alte Familientradition zurückschauen und gastiert mit dem Stück „Pettersson und Findus – Eine Geburtstagstorte für die Katze“ am Sonnabend, 1. Feburar, und Sonntag, 2. Februar, jeweils 11 und 15 Uhr im Kornhaus. Einlass und Tickets jeweils 30 Minuten vor Spielbeginn.

Gerhard Schöne in Torgau in der Kulturbastion

Um Musik und Buchstaben geht es nicht beim Gastspiel mit dem „Blauen Ypsilon“ in Dessau, sondern auch in Torgau. Am Sonntag, 2. Februar, gastiert Gerhard Schöne um 15 Uhr in der Kulturbastion. Auf der Bühne: zwei große Buchstaben, ein A und ein Z, dazwischen eine orientalische Musikmaschine, eine amerikanisch-taiwanesische Gitarre, ein lederner Koffer aus Phantasia. Der bekannte Liedermacher bringt dazu sein Programm „Das Kinderlieder-Alphabet“ mit. Das sind 26 Schöne-Lieder, die quer durch die Welt der Buchstaben führen. Mal mit dem Auto von Lucio, mal im Boot von Opa, oder dem fliegenden Teppich eines Yogi, durch reale und erfundene Länder.

Für alle, die mit Schöne-Liedern schon groß geworden sind, gibt es um 19 Uhr das Programm „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Diesem bekannten Kinderspiel folgen die Lieder Schönes gedanklich. Was sehe ich, was du nicht siehst? Was springt einem geradezu ins Auge? Wieso sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? Schöne-Lieder aus einem Zeitraum von etwa 40 Jahren laden ein, Gewohntes neu zu betrachten, Scheuklappen abzulegen und einander unentdecktes Land zu zeigen.

Der Normalpreis für den Nachmittag beträgt 19,90 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 13,30 Euro, für den Abend auf 23,20 Euro.

Ausstellungsführung zu Thea Schleusner in Wittenberg an vier Standorten

Wie die Ferien endet am Sonntag, 2. Februar, auch die Megaschau „Ein Leben für die Kunst. Die expressiv-symbolistischen Welten der Thea Schleusner“. Deshalb bietet der Organisator der Werkschau noch einmal eine Komplettführung an. Die Etappen sind um 11 Uhr im Zeughaus, um 12.30 Uhr im Kunst-Punkt des Alten Rathauses in der Osthalle, um 14 Uhr in der Westhalle und um 15 Uhr in der Cranach-Stiftung. Übrigens werden Werke von Schleusner auch weiterhin in Wittenberg zu sehen sein. Nach rund zweiwöchiger Umbauzeit gibt es im Zeughaus eine Sonderausstellung bis zum 1. Juni.

Die Führung ist im Ticketpreis von 10,50 Euro inbegriffen.