Wittenberg/MZ. - Der Sommer soll sich an diesem Wochenende wieder warm und sonnig zeigen. Damit kann es auch zu Open-Air-Veranstaltungen in Wittenberg und Umgebung gehen.

Sommerkino im Wittenberger Cranach-Hof

Der Verein Exil und die Cranach-Stiftung Wittenberg laden am Sonnabend, 19. Juli, ab 21.30 Uhr zur Aufführung des französischen Films „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“ ein. In den Hauptrollen sind Chloe Coulloud und Julien Pestel zu sehen. Julien Herve führte Regie in der Komödie aus dem Jahr 2024: Die Familie Bouvier-Sauvage, ein altes französisches Aristokraten-Geschlecht, gerät ungeplant an die in viel bescheideneren Verhältnissen lebenden Martins. Der Grund: Alice Bouveier-Sauvage und François Martin haben sich verliebt und wollen heiraten. Zu diesem – jedenfalls für die beiden Turteltauben – freudigen Anlass, wollen Alice und François ihren Eltern einen DNA-Test schenken, der noch einmal die jeweiligen Familiengeschichten durchleuchten soll. Die völlig unerwarteten Ergebnisse schlagen ein wie eine Bombe und mischen die familiären Karten plötzlich neu... Einlass zu der Veranstaltung in Wittenberg, Markt 4, wird ab 20.30 Uhr gewährt. Karten gibt es zum Preis von 8 Euro an der Abendkasse vor Ort. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt.

Seekonzert mit „007“ im Wörlitzer Park

Im Juli finden wieder die besonderen Seekonzerte im Wörlitzer Park statt. Bei einer Gondelfahrt über die Seen und Kanäle des Wörlitzer Parks können Gäste Abendessen und Getränke auf den Gondeln genießen und auf dem Wasser den Konzerten lauschen. Für Kurzentschlossene gibt es noch Tickets für Sonnabend, um 18 Uhr. Zu hören sind die Kammersolisten Berlin. Auf dem Programm steht „007 – Auf musikalischer Mission in der Abenddämmerung“.Karten gibt es online www.anhaltisches-theater.reservix.de/events

Klink-Festival mit Konzerten und Workshops in Dessau

Tage voller Kreativität und Gemeinschaft werden Besuchern von diesem Freitag an bis Sonntag in Dessau im Vor-Ort-Haus, Wolfgangstraße 13, geboten. Bereits zum fünften Mal findet dort das Klink-Festival statt. Neben Konzerten werden außerdem Workshops angeboten – gestaltet von Kreativen aus der Region oder von Studenten. Der Festivalauftakt am Freitag startet musikalisch: Gegen 16 Uhr beginnt das Programm und dauert bis 2 Uhr nachts. An den folgenden Tagen starten die Workshops jeweils um 11 Uhr – wer beim morgendlichen Yoga dabei sein will, kann bereits ab 10 Uhr auf das Gelände. Das musikalische Programm beginnt samstags und sonntags jeweils ab 15 Uhr. Dazwischen sind Gesprächsrunden zu Projekten geplant. Am Sonnabend geht das Programm ebenfalls bis 2 Uhr nachts, am Sonntag endet es gegen 20 Uhr. Musikalisch bietet das Festival eine große Bandbreite: DJs, Solo-Künstler und Bands treten auf. Die Stilrichtungen reichen laut Hamann von Rock, Indie und Hip-Hop über Reggae bis hin zu elektronischer Musik. Die Workshops finden in den Garagen oder unter freiem Himmel statt.

Tickets sind sowohl online unter klinkfestival-dessau.de/tickets/als auch an der Abendkasse erhältlich.

Burgtheatersommer in Roßlau zeigt Shakespeareas Hamlet

Im diesjährigen Burgtheatersommer auf der Wasserburg in Roßlau hat es am Dienstag die Premiere des Hauptstückes „Hamlet“ gegeben. Die Inszenierung des Klassikers von William Shakespeare durch Andrea Pinkowski wagt es in dem zweistündigen Stück, das große Königsdrama zu zeigen als Tanz zwischen Verrat und Verlust, Spott und Spaß, Narretei und Geisterspuk. Donnernder Applaus belohnte das junge, spielfreudige Ensemble. Die nächsten Aufführungen sind an diesem Freitag, 18. Juli, und Sonnabend, 19. Juli, jeweils ab 20 Uhr, zu sehen. (Karten unter www.burgtheatersommer.de oder beim Besucherring 0340/2511222) Am Sonnabend, 19. Juli und Sonntag, 20. Juli, jeweils 15 Uhr, sind besonders Kinder zum Theaterspaß auf der Streuobstwiese neben der Wasserburg eingeladen. Hierfür ist der Eintritt frei. Es wird das Stück „Der Sonnenberg“ nach einem tibetischen Märchen gezeigt. Am Sonntagabend, 20. Juli, gibt es ab 19 Uhr Improvisationstheater unter dem Titel „Frei Schnauze“.