Ausflugstipps führen zum Roßlauer Ostermarkt, in den Wittenberger Schmetterlingspark mit sorbischen Ostereiern, zu „Schlagergefühlen on Tour in Wittenberg oder ins Dessauer Theater in die Oper.

Veranstaltungen am 23. und 24. März in Wittenberg und Umgebung

Um verzierte Eier geht es an diesem Sonntag unter anderem im Alaris-Schmetterlingspark, der in die Saison startet.

Wittenberg/MZ. - Die Osterferien beginnen an diesem Wochenende und für so manchen auch eine Urlaubswoche. Da bietet sich an, einen Ausflug zu unternehmen. „Einladungen“ gibt es unter anderem aus Roßlau, aus Wittenberg, aus Dessau und aus Torgau.

Ostermarkt auf der Wasserburg in Roßlau

Auf die Wasserburg in Roßlau wird zum Ostermarkt eingeladen. Wobei gleich ein Doppel-Jubiläum in diesem Jahr ins Haus steht: Vor 25 Jahren bereits gründete sich am 17. März 1999 der Förderverein Burg Roßlau, der sich seither dem Erhalt und der Wiederbelebung des ältesten Bauwerkes innerhalb der Stadt Dessau-Roßlau widmet. Im gleichen Frühjahr erlebte auch der Ostermarkt auf der Burg seine Premiere. Die Türen zum Ostermarkt auf der Burg stehen am Sonnabend, 23. März, offen von 11 bis 19 Uhr. Im Angebot sind wiederum Ziegenprodukte, Imkerwaren, Gründeko, Osterdeko sowie vielfältiger Schmuck. Neben passend dekorierter Burg und Torscheune wird in gewohnter Weise für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Die Besucher können herzhaft zugreifen am Grillstand wie am Süßwarenstand und natürlich am Kuchenbuffet des Burgvereins. Zum Programm gehören Kindereisenbahn, Bogenschießen mit dem Freyen Haufen zu Rosselowe, Vorführungen an der Schmiede, Vorführungen mit dem Spinnrad. Dazu kommen Auftritte: um 14 Uhr mit dem Kinder- und Jugendballett 1965 aus Sandersdorf, um 15 Uhr mit den Fantasy Kids und Young Diamonds der Ersten Großen Dessauer Karnevalsgesellschaft Gelb/Rot von 1954 sowie 16 und 17 Uhr mit dem Kindertheater „Dornröschen“ vom Burgtheater.

Sorbische Eier und Klöppeln im Schmetterlingspark in Wittenberg

Im Schmetterlingspark in Wittenberg ist am Wochenende „Flatteralarm“. Hunderte tropische Falter sind ab Sonnabend, 23. März, in ihrer passenden Umgebung zu sehen. Dazu kommt am Sonntag, 24. März, ein besonderes Angebot. Handarbeitskunst wird vorgestellt. Klöppeln und ein sorbischer Ostereiermarkt sind angekündigt. In der Cafeteria wird zudem ofenfrischer Kuchen angeboten.

Geöffnet ist der Alaris-Schmetterlingspark täglich von 10 bis 17 Uhr.

„Schlagergefühle on Tour“ in Wittenberg

Im Wittenberg Stadthaus gibt es am Sonntag, 24. März, ab 16 Uhr „Schlagergefühle on Tour“ mit Natalie Lament, G.G. Anderson, Die Freunde - Franke Cordes und Hansy Süssenbach und de Martha. Die Wittenbergerin Natalie Lament moderiert seit Jahren die „Schlagergefühle on Tour“-Sendung bei Melodie TV und freut sich sehr, wieder live vor Ort zu sein. Schlagergigant G.G. Anderson hat über 1.000 Songs geschrieben, so zum Beispiel „Sommernacht in Rom“ und „Weiße Rosen schenk’ ich Dir“. Das Männerduo „Die Freunde“ bilden mit Frank Cordes, einer der ehemaligen Schlagerpiloten, sowie der Schlagersänger Hansy Süssenbach. Als Comedy-Urgestein indes gilt „de Martha“.

Kleiderbörse in Wittenberg-Apollensdorf

In Wittenberg-Apollensdorf wird am Sonntag, 24. März, ins Dorfgemeinschaftshaus von 8 bis 12 Uhr zur Kleiderbörse eingeladen. Es gibt Angebote an Bekleidung für Kinder für Frühling und Sommer, Spielsachen und einen Kuchenbasar.

Bluesrock-Night in der Kulturbastion in Torgau

In der Kulturbastion in Torgau sind am Sonnabend, 23. März, Dodge Boogie, die neue Band von Peter Schmidt und Cherryfield in der Bluesrock-Night zu erleben. Peter „Pedda“ Schmidt ist ein Gitarrist und Sänger, dessen Name in der Blueslandschaft was zählt. Mit Gregor Avanius, Andrzej Kownacki spielt er im deutschen Bluesrocktrio „Dodge Boogie“ Bluesrock im Stile von Künstlern und Bands wie „Albert King“ oder „ZZ Top“. Cherryfield aus Torgau findet sich zwischen irischem Blues und texanischem Langbart-Boogie. Eingebettet in eigenwilligen Coverversionen von Rory Gallagher, Zappa und ZZ-Top sind vor allem ihre eigenen Songs ein fester Bestandteil ihrer Konzerte. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr

Im Anhaltischen Theater in Dessau

Im Anhaltischen Theater in Dessau ist am Sonntag, 24. März, noch einmal große Oper angesagt. Zum allerletzten Mal ist Puccinis Werk „Madama Butterfly“ mit seinen berückenden Melodien, exotischen Elementen und einer sensiblen Mischung der Klangfarben im Orchester um 17 Uhr im Großen Haus zu erleben. Regisseurin Angelika Zaceks Inszenierung zwischen Kirschblütentraum und kraftvoller Emanzipationsgeschichte garantiert mit Kammersängerin Iordanka Derilova in der Titelpartie einen bewegenden Opernabend, der einen neuen Blick auf den Klassiker wirft.

Weitere Vorstellungen wie „Die kleine Hexe“ am Sonntag oder „Der Vogelhändler“ am Sonnabend sind bereits ausverkauft.

Karten für das Anhaltische Theater gibt es unter anderem in der Wittenberger Touristinformation.