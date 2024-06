Der Bergwitztriathlon geht in die 33. Runde. Doch eine Baumaßnahme bereitet Kopfzerbrechen. Straßen sollen gesperrt werden. Was Anwohner wissen müssen.

Bergwitz/MZ. - Der Countdown zum 33. Bergwitztriathlon läuft–und für fast 440 Triathleten geht es nun in die heiße Phase. Am Samstag, 29. Juni, wird sich das verschlafene Dorf in einen pulsierenden Schauplatz für Sportbegeisterte aus ganz Deutschland verwandeln. Mit Vorfreude erwarten viele Profi-Sportler,„Jedermänner“und Kids den Startschuss, um sich in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen zu messen. Auch Startplätze sind derzeit noch verfügbar.