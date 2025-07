Was US-Amerikaner in Wittenberg über Trump denken

Wittenberg/MZ. - Was auffällt, wenn US-Amerikanerinnen und -Amerikaner in Wittenberg über Donald Trump sprechen, ist eine untypisch anmutende Verhaltenheit. Vor allem, wenn es darum geht, sich öffentlich zum US-Präsidenten zu äußern. Und doch: Wer das persönliche Gespräch sucht, findet in der Lutherstadt offene, differenzierte Meinungen. Denn kaum eine andere Stadt in Sachsen-Anhalt zieht so viele US-Bürger an – viele von ihnen engagieren sich über die evangelische Kirche, oft als Freiwillige oder im Rahmen von Austauschprogrammen.