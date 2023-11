Bridget Gautieri, Vertreterin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika (ELCA), ist in Wittenberg angekommen und hat in der Schlosskirche gepredigt. Was sie erreichen will.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Ein besonderer Gottesdienst hat am Sonntag in der Schlosskirche in Wittenberg stattgefunden. Zum ersten Mal predigte dort die neue Vertreterin der ELCA, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika, in der Schlosskirche. Bridget Gautieri, die neue Koordinatorin des „ELCA Wittenberg Center“, wird nun wieder diese Stelle vor Ort als Repräsentantin der ELCA in der Stadt einnehmen.