Ursache für Brand im Pelletbetrieb Propell AG wird ermittelt

Oranienbaum/MZ - Nach dem Feuer beim Pelletbetrieb Propell AG am Sonntagnachmittag im Oranienbaumer Dessora-Park laufen die Ermittlungen zur Brandursache weiter. Dies erklärte am Montag auf Anfrage die Polizei Wittenberg.

69 Feuerwehrkräfte waren am Sonntag im Einsatz, 34 kamen von der Feuerwehr Dessau. Wie der Oranienbaum-Wörlitzer Stadtwehrleiter Jan Wieczorek am Montag zur MZ sagte, hat in dem Betrieb eine Förderanlage, die das Holz zu einem Zerkleinerer bringt, gebrannt. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden demnach die Halle und ein „Lagerbunker“. Das Feuer war den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle. Die Restlöscharbeiten hätten sich dann bis etwa 18 Uhr gezogen. Gegen 19 Uhr sei man wieder draußen gewesen. Zur Schadenshöhe wollte Wieczorek keine Angaben machen. Die Polizei hatte diese am Sonntag auf etwa 100.000 Euro geschätzt (die MZ berichtete).

Unterdessen hatte sich eine weitere Alarmierung am Sonntagabend in dem Gewerbegebiet an der Einsteinstraße laut Stadtwehrleiter Wieczorek als Fehlalarm erwiesen: Demnach hatte im Betonwerk ein Brandmelder angeschlagen.

Der Dessora-Industriepark befindet sich an der B 107 in direkter Nähe zur Autobahn. Zu den Unternehmen gehören neben dem Pelletbetrieb und dem Betonwerk auch Vertreter etwa aus der Nahrungsmittelbranche sowie Metall und Kunststoff verarbeitende Firmen. Wie es auf eine MZ-Anfrage von Krassimira Kranz aus der Stabsstelle Wirtschaft beim Landkreis Wittenberg heißt, haben sich in dem seit 1992 bestehenden Gewerbegebiet inzwischen 13 größere Unternehmen angesiedelt.