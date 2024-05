Unter Vollsperrung wird ein Kreisverkehr in Wittenberg saniert

Baustelle in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Im Auftrag der Stadt Wittenberg wird seit dem 21. Mai der Kreisverkehr am Lerchenbergeck in der Dr.-Behring-Straße saniert. Dabei wird die Fahrbahn auf der gesamten Ausbaulänge in allen vier Richtungen zwischen den Rinnen und der Bordanlage hergestellt.

Die vorhandene Asphalttragschicht wird wiederverwendet und als Unterbau genutzt. Zudem werden die beschädigten Rinnensteine und Borde erneuert. Die Straßenbauarbeiten finden unter Vollsperrung statt und werden voraussichtlich bis Mitte Juni 2024 dauern. Zugang und Belieferung der Gewerbetreibenden bleiben jedoch auch für die Dauer der Baumaßnahme gewährleistet, heißt es von der Stadt.Foto: Thomas Klitzsch