Wittenberg/MZ - Der 32-jährige Fahrer eines VW befuhr am 11. Juni um 15.57 Uhr in Wittenberg den Kapellenweg in Richtung Rothemarkstraße.

Nach seinen Angaben tastete er sich langsam an die Einmündung zur Rothemarkstraße heran, als plötzlich ein 20-jähriger Radfahrer, welcher den für Radfahrer zugelassenen Gehweg in entgegengesetzter Richtung befuhr, ungebremst in die Beifahrerseite des VW fuhr. Der junge Mann blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden. Da der junge Mann so wütend war, schlug er auf die Motorhaube des VW, welche dadurch beschädigt wurde. Folglich wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.